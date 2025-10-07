Clínica clandestina é acusada de vender sangue de gatos

A Guarda Civil Municipal de Monte Alto, a 165 km de Franca, prendeu três pessoas na noite do último sábado, 4, após descobrir uma clínica clandestina que realizava coletas ilegais de sangue em gatos para comercialização com uma empresa de São José do Rio Preto. O Portal GCN/Sampi teve acesso as imagens da reidencia nesta terça-feira, 7.

A ação ocorreu após uma denúncia encaminhada pela Secretaria de Meio Ambiente, que recebeu uma publicação via status do WhatsApp oferecendo R$ 50 por gato “doado” para coleta de sangue. A equipe, acompanhada pela diretora da pasta, foi até o endereço indicado e flagrou a prática.

No local, uma residência simples, havia cinco pessoas - três homens e duas mulheres. Os homens estavam vestidos como profissionais da área veterinária e portavam seringas, agulhas, tubos de coleta e outros materiais clínicos. Durante a vistoria, os agentes encontraram um gato em estado extremamente debilitado, apresentando sinais de anemia e prostração, possivelmente por retirada de sangue em excesso.