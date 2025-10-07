Multivacinação: Saúde convoca crianças e jovens até 15 anos

A Secretaria de Saúde de Franca deu início, nesta segunda-feira, 6, à Campanha Nacional de Multivacinação, com o objetivo de atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes de 0 a 15 anos. A ação se estende até o dia 31 de outubro em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e ESFs (Estratégias de Saúde da Família) do município.

Durante a campanha, todos os imunizantes previstos no Calendário Nacional de Vacinação estarão disponíveis, incluindo doses contra a Poliomielite e a Covid-19. A secretaria destaca como prioridades a vacinação contra o HPV (para jovens de 15 a 19 anos), febre amarela e sarampo. Para receber as doses, basta comparecer à unidade de saúde com um documento de identificação e a carteira de vacinação para conferência.

Dia D unirá campanhas

Está previsto para o dia 18 de outubro, um sábado, a realização do Dia D de mobilização nacional. Nesta data, além da multivacinação, haverá ações da campanha Outubro Rosa, com a coleta de Papanicolau para mulheres de 25 a 64 anos e a solicitação de mamografia para maiores de 40 anos. A Saúde ressalta que, para estes exames do Outubro Rosa, é necessário agendamento prévio na unidade.