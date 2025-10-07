Câmara homenageia organizador do FRM após polêmica do rodeio

Das 14 propostas pautadas para a sessão ordinária desta terça-feira, 7, nove são homenagens. A Câmara Municipal de Franca se debruçará sobre a concessão de um título de Cidadão Francano, duas datas comemorativas e seis moções de aplauso. Entre elas, uma moção ao empresário Matheus Calil, do Viola Show, pela organização do Franca Rodeo Music.
O vereador Marcelo Tidy (MDB), autor do projeto, justifica a moção de aplauso a Calil pela realização de um dos “maiores e mais bem organizados eventos” já realizados no município. “O Franca Rodeo Music não apenas trouxe ao público shows de altíssimo nível, mas também reafirmou o potencial de nossa cidade como palco de grandes espetáculos”, diz o texto. A proposta também cita a estrutura montada e a preocupação dos organizadores com os detalhes.
A homenagem acontece após uma polêmica envolvendo a autorização para a realização de rodeios em Franca. No dia 5 de agosto, a Câmara Municipal aprovou, em regime de urgência, um projeto de lei que proibia rodeios, touradas, vaquejadas, farras do boi e eventos semelhantes na cidade – a apenas 51 dias do início do Franca Rodeo Music. A proposta foi aprovada por 10 votos a 4. Um dos votos favoráveis à proibição foi do próprio vereador Marcelo Tidy, autor da moção de aplauso ao empresário.
Apesar da corrida contra o tempo – com a lei que proibia rodeios sancionada em 27 de agosto, a revogação da proibição aprovada pela Câmara em sessão extraordinária em 4 de setembro e sancionada no dia 27 do mesmo mês – o evento foi realizado no km 4 da rodovia Nestor Ferreira, que liga Franca a Restinga, já no município vizinho.
Homenagens
O vereador Walker Bombeiro da Libras (PL) apresentou dois projetos que propõem novas datas comemorativas em Franca.
O primeiro institui o Dia da Importância e da Relevância do Fonoaudiólogo, a ser celebrado em 9 de dezembro. A proposta prevê que o poder público possa promover, em parceria com entidades da sociedade civil, eventos, campanhas educativas e palestras voltadas à valorização da fonoaudiologia e à conscientização sobre o papel desses profissionais.
Já o segundo projeto cria o Dia Municipal de Incentivo ao Terceiro Setor, comemorado anualmente em 31 de julho. O Terceiro Setor é formado por associações, fundações, ONGs e entidades filantrópicas que, sem fins lucrativos, complementam as ações do poder público, oferecendo serviços, projetos e iniciativas que beneficiam diretamente a população.
Título de Cidadã Francana
Os vereadores Marcelo Tidy e Zezinho Cabeleireiro (PSD) propõem a concessão do título de Cidadã Francana a Flávia Lancha. Empresária do setor cafeeiro, ela é fundadora e proprietária da Labareda Agropecuária, empresa que exporta cafés especiais do Brasil. Na área política, Flávia foi secretária de Desenvolvimento Econômico durante dois anos (2017 e 2018), na gestão de Gilson de Souza. Também foi candidata à Prefeitura de Franca nas eleições de 2016 e 2020, além de disputar uma vaga na Câmara Federal em 2022.
A empresária é natural de Ribeirão Preto.
Moções
A pauta da sessão desta terça-feira também inclui moções de aplauso para diferentes pessoas e instituições. Entre os homenageados, estão Thalita Leal Leite Pimenta, pelo trabalho desenvolvido na Casa do Diabético; a Ceprol (Associação de Instrução Popular e Beneficência); a Guina Academia, pela organização da 4ª Caminhada Setembro Amarelo; e os idealizadores e representantes do Café Joleo. Também será reconhecido o apoio institucional dado à realização do evento “Dia das Crianças com a Polícia Civil”.
Edmilson Sanches 8 horas atrásQuando vejo a irrelevancia dos projetos desses vereadores, principalmente desses eleitos na onda do bolsonarismo, eu tenho certeza que Franca é uma cidade muito atrasada, que da valor a insignificancia de alguns seres só pq falaram bem de algum ídolo político.Esses eleitos vereadores gastam tempo e dinheiro do contribuinte contribuindo em nada para o desenvolvimento da cidade.