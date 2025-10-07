Câmara homenageia organizador do FRM após polêmica do rodeio

Das 14 propostas pautadas para a sessão ordinária desta terça-feira, 7, nove são homenagens. A Câmara Municipal de Franca se debruçará sobre a concessão de um título de Cidadão Francano, duas datas comemorativas e seis moções de aplauso. Entre elas, uma moção ao empresário Matheus Calil, do Viola Show, pela organização do Franca Rodeo Music.

O vereador Marcelo Tidy (MDB), autor do projeto, justifica a moção de aplauso a Calil pela realização de um dos “maiores e mais bem organizados eventos” já realizados no município. “O Franca Rodeo Music não apenas trouxe ao público shows de altíssimo nível, mas também reafirmou o potencial de nossa cidade como palco de grandes espetáculos”, diz o texto. A proposta também cita a estrutura montada e a preocupação dos organizadores com os detalhes.

A homenagem acontece após uma polêmica envolvendo a autorização para a realização de rodeios em Franca. No dia 5 de agosto, a Câmara Municipal aprovou, em regime de urgência, um projeto de lei que proibia rodeios, touradas, vaquejadas, farras do boi e eventos semelhantes na cidade – a apenas 51 dias do início do Franca Rodeo Music. A proposta foi aprovada por 10 votos a 4. Um dos votos favoráveis à proibição foi do próprio vereador Marcelo Tidy, autor da moção de aplauso ao empresário.