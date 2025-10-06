No sufoco, Sesi Franca vence o Mogi no primeiro jogo da final

O Sesi Franca Basquete largou na frente do Mogi nas finais do Campeonato Paulista de 2025. A equipe francana venceu a primeira partida da série melhor de cinco por 82 a 81, nesta segunda-feira, 2, no ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes.
Agora, o playoff irá para Franca. As equipes voltam a se enfrentar nesta quinta-feira, 9, e na sexta-feira, 10, sempre às 19h, no ginásio "Pedrocão". Se necessário, o quarto jogo será em Mogi, dia 13, e o quinto, em Franca, dia 15.
O confronto
Em um jogo com o começo de forte marcação, o Mogi abriu o placar com Ruivo. David Jackson respondeu com uma bola de três pontos, colocando o Franca na frente. Em seguida, o time de Franca abriu nove pontos, obrigando Fernando Pena a pedir tempo. A equipe visitante venceu o período por 20 a 12.
O segundo período foi em alta velocidade, com o time da casa cortando a diferença para 4 pontos. Desta vez, foi Helinho Garcia que parou o jogo. Na sequência, Franca voltou à carga e venceu o período por 20 a 19, terminando o primeiro tempo na frente no placar geral: 40 a 31.
O Mogi acertou a marcação no terceiro quarto. Retirou a diferença e virou o placar com uma bola de três pontos de Caldeira. O Mogi fez 33 a 22 no terceiro quarto, totalizando 64 a 62 no geral.
No último período, foi a vez do Franca ajustar a defesa e conseguiu fazer cestas importantes. Apesar do equilíbrio e do sufoco, os francanos conseguiram a vitória fora de casa, com o quarto período apontando 20 a 17.
O cestinha do Franca foi Georginho, com 17 pontos. O destaque do Mogi no ataque foi Caldeira, com 14 pontos.
