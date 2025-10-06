No sufoco, Sesi Franca vence o Mogi no primeiro jogo da final

O Sesi Franca Basquete largou na frente do Mogi nas finais do Campeonato Paulista de 2025. A equipe francana venceu a primeira partida da série melhor de cinco por 82 a 81, nesta segunda-feira, 2, no ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes.

Agora, o playoff irá para Franca. As equipes voltam a se enfrentar nesta quinta-feira, 9, e na sexta-feira, 10, sempre às 19h, no ginásio "Pedrocão". Se necessário, o quarto jogo será em Mogi, dia 13, e o quinto, em Franca, dia 15.

O confronto

Em um jogo com o começo de forte marcação, o Mogi abriu o placar com Ruivo. David Jackson respondeu com uma bola de três pontos, colocando o Franca na frente. Em seguida, o time de Franca abriu nove pontos, obrigando Fernando Pena a pedir tempo. A equipe visitante venceu o período por 20 a 12.