Hilux bate em carro capotado entre Franca e Ribeirão Corrente

Um acidente envolvendo uma picape e uma caminhonete por pouco não terminou em tragédia na noite desta segunda-feira, 6, na rodovia Nelson Nogueira, que liga Franca a Ribeirão Corrente.
Segundo o Corpo de Bombeiros, uma Ford Courier já estava capotada na pista quando uma caminhonete Toyota Hilux, que seguia em direção a Franca, colidiu de frente com o veículo, que não estava sinalizado.
A Courrier transportava materiais de construção na caçamba, que ficaram espalhados pela rodovia.
Os ocupantes da Courier não foram encontrados quando as equipes chegaram. Ainda não há confirmação se eles deixaram o local antes da chegada da polícia ou se foram socorridos por populares.
Na caminhonete que seguia para Franca estavam o motorista e um cachorro. Eles não se feriram.
A Polícia Militar acompanhou a ocorrência, e as causas do acidente serão apuradas. Durante o registro, os policiais constataram que a Courier estava com os documentos vencidos desde 2015.
