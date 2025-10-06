Hilux bate em carro capotado entre Franca e Ribeirão Corrente

Um acidente envolvendo uma picape e uma caminhonete por pouco não terminou em tragédia na noite desta segunda-feira, 6, na rodovia Nelson Nogueira, que liga Franca a Ribeirão Corrente.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma Ford Courier já estava capotada na pista quando uma caminhonete Toyota Hilux, que seguia em direção a Franca, colidiu de frente com o veículo, que não estava sinalizado.

A Courrier transportava materiais de construção na caçamba, que ficaram espalhados pela rodovia.