06 de outubro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
NA CADEIA

Especialista em roubos de Hilux é preso pela PM perto do Pedrocão

Por da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Arquivo
Caminhonete Hilux são alvos de criminosos em Franca.
Caminhonete Hilux são alvos de criminosos em Franca.

Um homem, de 28 anos, conhecido por envolvimento em roubos de caminhonetes Toyota Hilux, foi preso em flagrante na tarde desta segunda-feira, 6, tentar furtar outra caminhonete no Residencial Paraíso, próximo ao Ginásio Pedro Murilla Fuentes "Pedrocão".

Segundo a Polícia Militar, o suspeito tentou furtar uma caminhonete, mas o alarme disparou. Uma testemunha que ouviu o alarme da caminhonete acionou a Polícia Militar e forneceu características do criminoso.

A perseguição começou próxima à Rua dos Pracinhas, onde o homem foi localizado. Ele tentou fugir em direção à Rodovia Cândido Portinari e se esconder em uma área de mata, atravessando a pista, mas foi alcançado pelos militares. Durante a prisão, ele ainda tentou resistir.

A polícia encontrou no local chaves, módulos para destravar a caminhonete e luvas, deixadas ao lado do veículo. O suspeito foi conduzido à DIG (Delegacia de Investigações Gerais) e autuado em flagrante.

De acordo com a PM, o homem possui extensa ficha criminal por roubo de Hilux, o que reforça sua especialização nesse tipo de crime.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários