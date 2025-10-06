Especialista em roubos de Hilux é preso pela PM perto do Pedrocão

Um homem, de 28 anos, conhecido por envolvimento em roubos de caminhonetes Toyota Hilux, foi preso em flagrante na tarde desta segunda-feira, 6, tentar furtar outra caminhonete no Residencial Paraíso, próximo ao Ginásio Pedro Murilla Fuentes "Pedrocão".

Segundo a Polícia Militar, o suspeito tentou furtar uma caminhonete, mas o alarme disparou. Uma testemunha que ouviu o alarme da caminhonete acionou a Polícia Militar e forneceu características do criminoso.

A perseguição começou próxima à Rua dos Pracinhas, onde o homem foi localizado. Ele tentou fugir em direção à Rodovia Cândido Portinari e se esconder em uma área de mata, atravessando a pista, mas foi alcançado pelos militares. Durante a prisão, ele ainda tentou resistir.