Ônibus desgovernado invade casa na região; uma pessoa ferida

Uma motorista de ônibus, de 34 anos, ficou ferida no fim da noite do último sábado, 4, após o veículo que ela dirigia invadir o muro de uma casa na Praça da Saudade, no Loteamento Maria da Conceição, em Igarapava, na região de Franca.

Segundo a Polícia Militar, a motorista contou que o acidente aconteceu devido a uma falha mecânica no ônibus. Ela tentou controlar o ônibus, mas perdeu o controle e invadiu a casa, ficando presa às ferragens do veículo.

Ela foi socorrida com ferimentos leves e estava consciente no momento do resgate. Foi encaminhada à Santa Casa de Igarapava. O morador da casa atingida não se feriu e foi orientado a prestar esclarecimentos na Delegacia de Igarapava.