SUSTO

Ônibus desgovernado invade casa na região; uma pessoa ferida

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/Redes sociais
Ônibus após bater em casa em Igarapava
Ônibus após bater em casa em Igarapava

Uma motorista de ônibus, de 34 anos, ficou ferida no fim da noite do último sábado, 4, após o veículo que ela dirigia invadir o muro de uma casa na Praça da Saudade, no Loteamento Maria da Conceição, em Igarapava, na região de Franca.

Segundo a Polícia Militar, a motorista contou que o acidente aconteceu devido a uma falha mecânica no ônibus. Ela tentou controlar o ônibus, mas perdeu o controle e invadiu a casa, ficando presa às ferragens do veículo.

Ela foi socorrida com ferimentos leves e estava consciente no momento do resgate. Foi encaminhada à Santa Casa de Igarapava. O morador da casa atingida não se feriu e foi orientado a prestar esclarecimentos na Delegacia de Igarapava.

A perícia foi acionada para apurar as circunstâncias do acidente.

