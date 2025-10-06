Francano morre em acidente no Paraná; velório é nesta terça-feira

Um caminhoneiro de 43 anos, morador de Franca, morreu em um grave acidente na manhã desse domingo, 5, na rodovia PR-151, em Carambeí, nos Campos Gerais do Paraná.

A vítima, Sival Ramos, será velada nesta terça-feira, 7, das 6h às 13h, na sala 2 do Velório São Vicente, em Franca. O sepultamento acontecerá em seguida, no Cemitério Jardim das Oliveiras.

O acidente

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, Sival dirigia uma carreta Scania R440 carregada com couro quando, por motivos ainda desconhecidos, o veículo tombou em um trecho conhecido como "Curva da Morte".