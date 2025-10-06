Francano morre em acidente no Paraná; velório é nesta terça-feira

Um caminhoneiro de 43 anos, morador de Franca, morreu em um grave acidente na manhã desse domingo, 5, na rodovia PR-151, em Carambeí, nos Campos Gerais do Paraná.
A vítima, Sival Ramos, será velada nesta terça-feira, 7, das 6h às 13h, na sala 2 do Velório São Vicente, em Franca. O sepultamento acontecerá em seguida, no Cemitério Jardim das Oliveiras.
O acidente
Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, Sival dirigia uma carreta Scania R440 carregada com couro quando, por motivos ainda desconhecidos, o veículo tombou em um trecho conhecido como "Curva da Morte".
O acidente ocorreu por volta das 9h30, no km 309 da rodovia PR-151, no sentido Ponta Grossa (PR). Com o tombamento, a carga se espalhou pela pista, que precisou ser totalmente interditada, causando cerca de oito quilômetros de congestionamento.
Equipes da concessionária EPR, responsável pela rodovia, prestaram os primeiros atendimentos. Sival foi encontrado já sem vida, preso às ferragens da cabine.
A Polícia Civil de Castro, a Polícia Científica e o IML (Instituto Médico-Legal) de Ponta Grossa foram acionados para realizar a perícia e o recolhimento do corpo.
A pista permaneceu interditada por aproximadamente quatro horas, sendo liberada por volta das 14h. Durante o período, veículos leves precisaram utilizar uma estrada rural como rota alternativa.
O corpo de Sival foi liberado pelo IML e levado para Franca, onde será sepultado nesta terça-feira.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.