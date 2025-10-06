Título cancelado? Prazo para regularizar termina em maio

Faltando um ano para as eleições gerais de 2026, a Justiça Eleitoral alerta os eleitores sobre a importância de regularizar a situação eleitoral antes do fechamento do cadastro, que ocorrerá em 6 de maio de 2026. Após essa data, não será mais possível emitir o primeiro título, alterar dados, fazer transferências ou regularizar inscrições até a conclusão da apuração nacional.

O TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) recomenda que os eleitores verifiquem antecipadamente a situação de seus títulos para evitar filas e atrasos no atendimento. O serviço pode ser feito on-line, na opção “Título Eleitoral” do Autoatendimento, onde também é possível solicitar a regularização de títulos cancelados e consultar eventuais multas eleitorais.

Entre os principais motivos para o cancelamento do título estão o não comparecimento a três eleições consecutivas (cada turno conta como uma), a perda de direitos políticos, condenações criminais transitadas em julgado e o não cumprimento do serviço militar obrigatório. No Estado de São Paulo, mais de 1 milhão de eleitores deixaram de votar nos últimos três pleitos, e pouco mais de 53 mil já regularizaram sua situação.