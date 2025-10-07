07 de outubro de 2025
BENEFICENTE

Restinga promove festa em homenagem a Nossa Senhora Aparecida

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Rede Social/Organização
Evento gratuito com várias atrações movimentará Restinga no próximo final de semana
Evento gratuito com várias atrações movimentará Restinga no próximo final de semana

Restinga promoverá uma festa em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, padroeira da cidade, a 10 km de Franca, no próximo fim de semana, entre os dias 10 a 12 de outubro.

O evento gratuito à população será realizado no Parque do Peão com shows das duplas sertanejas Diego Lucas & Eduardo e Diego & Arnaldo, praça de alimentação, quermesse, leilões, atrações infantis, trenzinho e a tradicional queima do alho.

A renda obtida nas barracas será investida na construção da Capela São José. O evento é em parceria entre Prefeitura de Restinga e Paróquia Nossa Senhora Aparecida.

Programação

Veja a programação completa da festa:

Sexta, 10/10
- Quermesse a partir das 20h30
- Show Diego Lucas & Eduardo, às 23h
- Bingo, barracas de alimentação, leilões de prenda e bebidas no recinto

Sábado, 11/10
- Quermesse a partir das 19h
- Show Diego & Arnaldo, às 22h30
- DJ Netto, a partir da meia-noite
- Barracas de alimentação, leilões e bebidas

Domingo, 12/10
- Almoço e Queima do Alho a partir das 12h30
- Show com Trio Silverado, com participação especial da Banda Capiau
- Valores: R$ 30 no local | R$ 35 marmita para viagem

