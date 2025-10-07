Restinga promove festa em homenagem a Nossa Senhora Aparecida

Restinga promoverá uma festa em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, padroeira da cidade, a 10 km de Franca, no próximo fim de semana, entre os dias 10 a 12 de outubro.

O evento gratuito à população será realizado no Parque do Peão com shows das duplas sertanejas Diego Lucas & Eduardo e Diego & Arnaldo, praça de alimentação, quermesse, leilões, atrações infantis, trenzinho e a tradicional queima do alho.

A renda obtida nas barracas será investida na construção da Capela São José. O evento é em parceria entre Prefeitura de Restinga e Paróquia Nossa Senhora Aparecida.

Programação