Restinga promove festa em homenagem a Nossa Senhora Aparecida

Restinga promoverá uma festa em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, padroeira da cidade, a 10 km de Franca, no próximo fim de semana, entre os dias 10 a 12 de outubro.
O evento gratuito à população será realizado no Parque do Peão com shows das duplas sertanejas Diego Lucas & Eduardo e Diego & Arnaldo, praça de alimentação, quermesse, leilões, atrações infantis, trenzinho e a tradicional queima do alho.
A renda obtida nas barracas será investida na construção da Capela São José. O evento é em parceria entre Prefeitura de Restinga e Paróquia Nossa Senhora Aparecida.
Programação
Veja a programação completa da festa:
Sexta, 10/10
- Quermesse a partir das 20h30
- Show Diego Lucas & Eduardo, às 23h
- Bingo, barracas de alimentação, leilões de prenda e bebidas no recinto
Sábado, 11/10
- Quermesse a partir das 19h
- Show Diego & Arnaldo, às 22h30
- DJ Netto, a partir da meia-noite
- Barracas de alimentação, leilões e bebidas
Domingo, 12/10
- Almoço e Queima do Alho a partir das 12h30
- Show com Trio Silverado, com participação especial da Banda Capiau
- Valores: R$ 30 no local | R$ 35 marmita para viagem
