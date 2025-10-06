Procon e Detran fiscalizam revendas de veículos usados em Franca

O Procon-SP (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor) e o Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito) realizam nesta semana uma ação conjunta de orientação em revendas de veículos usados de Franca e outras cidades do estado. As equipes estão visitando estabelecimentos para reforçar o cumprimento do Código de Defesa do Consumidor, das regras de trânsito e o uso obrigatório do Renave (Registro Nacional de Veículos em Estoque).

A iniciativa acontece entre esta segunda-feira, 6, e sexta-feira, 10, e busca garantir mais segurança e transparência nas negociações de automóveis usados. Além de Franca, a ação chega também a Ribeirão Preto, Campinas, Sorocaba, São José do Rio Preto, Santos, Bauru, São José dos Campos, São Bernardo do Campo, Presidente Prudente, Fartura, Taguaí, Sete Barras e Registro, além da capital paulista.

Durante as visitas, os agentes orientam os comerciantes sobre prazos de garantia de 90 dias, procedimentos de recall, documentação obrigatória (como IPVA, CRLV e nota fiscal) e regras sobre ofertas e cláusulas abusivas em contratos.