Dentistas de Franca criam projeto para devolver sorrisos a idosos

Um grupo de dentistas e técnicos em prótese dentária de Franca está se unindo para realizar um trabalho solidário voltado a moradores de asilos e casas de repouso da cidade. A iniciativa, que começa neste sábado, 18, tem como objetivo devolver o sorriso e melhorar a qualidade de vida de pacientes idosos que não têm condições de se deslocar até um consultório odontológico. A ação é encabeçada por Samuel Bertolino, Rogério de Morais e Karla Bertolino.

Segundo os organizadores, a iniciativa contará com uma equipe de três a quatro dentistas e cerca de seis técnicos em prótese dentária, que vão realizar o atendimento diretamente nas instituições. “Nós vamos com toda a equipe até o asilo, fazemos as moldagens no próprio local e depois confeccionamos as próteses no laboratório. Em cerca de 10 a 15 dias, voltamos para instalar as dentaduras nos pacientes”, explicaram os responsáveis pelo projeto.

O primeiro local a receber a ação será a Instituição Espírita Lar Dona Leonor, onde mais de 30 pacientes devem ser beneficiados com o tratamento completo e a entrega gratuita de próteses. A expectativa é de que, após essa primeira etapa, o grupo amplie o atendimento para outras instituições da cidade e da região.