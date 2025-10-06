Mais de 3 mil litros de bebida suspeita são apreendidos em Franca

A Polícia Civil de Franca investiga um caso de suspeita de adulteração de bebidas destiladas encontradas na manhã desta segunda-feira, 6, em um barracão localizado na avenida William Azzuz, no bairro Miramontes, zona norte da cidade.

No local, os policiais encontraram centenas de garrafas de aguardente e cerca de 3 mil litros de líquido não identificado, armazenados em condições insalubres e sem qualquer documentação de origem.

De acordo com o delegado Alan Bazalha Lopes, as investigações começaram após denúncias de que o imóvel abrigava bebidas com indícios de falsificação. “O barracão estava aberto, sem portas, e encontramos diversos galões de aguardente sem rótulo, sem identificação, confirmando as suspeitas sobre a procedência do produto”, explicou o delegado.