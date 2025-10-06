Mais de 3 mil litros de bebida suspeita são apreendidos em Franca

A Polícia Civil de Franca investiga um caso de suspeita de adulteração de bebidas destiladas encontradas na manhã desta segunda-feira, 6, em um barracão localizado na avenida William Azzuz, no bairro Miramontes, zona norte da cidade.
No local, os policiais encontraram centenas de garrafas de aguardente e cerca de 3 mil litros de líquido não identificado, armazenados em condições insalubres e sem qualquer documentação de origem.
De acordo com o delegado Alan Bazalha Lopes, as investigações começaram após denúncias de que o imóvel abrigava bebidas com indícios de falsificação. “O barracão estava aberto, sem portas, e encontramos diversos galões de aguardente sem rótulo, sem identificação, confirmando as suspeitas sobre a procedência do produto”, explicou o delegado.
A Vigilância Sanitária e a Perícia Criminal foram acionadas e realizaram a coleta de amostras do material, além de vistoriar o local e registrar imagens para análise técnica.
O imóvel pertence a um homem que, segundo a Polícia, já havia tido uma indústria de sabão em pó embargada em uma operação anterior. Nenhum produto encontrado no depósito possuía nota fiscal ou comprovação de origem. “Mesmo com a alegação de que seria para consumo próprio, as condições do local são impróprias e reforçam as suspeitas de irregularidade”, completou o delegado.
A advogada do proprietário, Abadia Neves Bereta, informou que o depósito estava sem uso e que as bebidas haviam sido recebidas há meses como pagamento de dívidas, permanecendo armazenadas desde então. “Elas estavam empoeiradas, nunca foram vendidas ou comercializadas. O proprietário apenas guardava o material, que agora será periciado”, afirmou.
Ninguém foi preso durante a operação. As bebidas e o líquido recolhido foram encaminhados para análise. A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar a origem e composição do produto.
