Davi Miguel é hospitalizado em SP: 'está sob controle', diz pai

O garotinho francano Davi Miguel, de 11 anos, símbolo de luta contra uma doença rara, está internado no Hospital Menino Jesus, em São Paulo. Ele deverá ficar em observação na unidade hospitalar por cerca de 10 a 15 dias para tratamento de um quadro febril. Davi necessita do uso de cateter e foi levado para a capital paulista na última terça-feira, 30, sendo internado na quarta-feira, 1º.

O pai do menino, Jesimar Gama, informou que o filho está sendo tratado com antibióticos para conter uma infecção. "Davi teve um pico de febre e a gente avisou a equipe lá de São Paulo que o acompanha. Eles pediram para levá-lo. Ele está sendo tratado com antibióticos para curar a infecção. Mas está sob controle, graças a Deus", disse.

Jesimar lembrou que havia mais de um ano e meio que Davi não precisava ser internado. A última vez foi em março de 2024, quando o garoto passou seu aniversário no hospital. "Ele fazia só as consultas de rotina, os acompanhamentos, os exames, mas, se Deus quiser, semana que vem ele estará de volta."

Doença