Novo radar na região começa a multar nesta terça-feira; CONFIRA

Os motoristas que trafegam pela rodovia Altino Arantes (SP-351), entre Batatais e Sales Oliveira, devem redobrar a atenção. A partir da meia-noite desta terça-feira, 7, um novo radar de fiscalização eletrônica entrará em operação no km 54 + 900 metros da via, no município de Batatais, monitorando o tráfego nos dois sentidos (Leste/Oeste).
O limite de velocidade no trecho será de 100 km/h para veículos leves, como carros de passeio e motocicletas, e de 80 km/h para veículos pesados, como caminhões e ônibus. Os condutores que desrespeitarem os limites estarão sujeitos à autuação.
A ativação do equipamento faz parte de um novo pacote de 33 radares que o DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem) está colocando em funcionamento em todo o estado. A medida, segundo o órgão, busca reforçar a segurança viária em trechos estratégicos, com base em estudos técnicos que analisam históricos de acidentes.
"A instalação de radares reforça o compromisso do Governo de São Paulo com a segurança nas rodovias e a meta de reduzir acidentes a zero", afirmou o presidente do DER-SP, Sergio Codelo. O novo ponto de fiscalização em Batatais integra um contrato que prevê a implantação de um total de 649 radares em rodovias estaduais.
Cuidado com a multa
Os motoristas que não respeitarem os novos limites de velocidade estarão sujeitos a multas e pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação), que variam conforme a gravidade da infração:
- Infração média: velocidade até 20% acima do limite; multa de R$ 130,16 e 4 pontos na CNH;
- Infração grave: velocidade entre 20% e 50% acima do limite; multa de R$ 195,23 e 5 pontos na CNH;
- Infração gravíssima: velocidade superior a 50% do limite; multa de R$ 880,41, 7 pontos na CNH e suspensão do direito de dirigir.
