Novo radar na região começa a multar nesta terça-feira; CONFIRA

Os motoristas que trafegam pela rodovia Altino Arantes (SP-351), entre Batatais e Sales Oliveira, devem redobrar a atenção. A partir da meia-noite desta terça-feira, 7, um novo radar de fiscalização eletrônica entrará em operação no km 54 + 900 metros da via, no município de Batatais, monitorando o tráfego nos dois sentidos (Leste/Oeste).

O limite de velocidade no trecho será de 100 km/h para veículos leves, como carros de passeio e motocicletas, e de 80 km/h para veículos pesados, como caminhões e ônibus. Os condutores que desrespeitarem os limites estarão sujeitos à autuação.

A ativação do equipamento faz parte de um novo pacote de 33 radares que o DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem) está colocando em funcionamento em todo o estado. A medida, segundo o órgão, busca reforçar a segurança viária em trechos estratégicos, com base em estudos técnicos que analisam históricos de acidentes.