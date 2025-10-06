Polícia estoura depósito de bebidas com suspeita de falsificação

A Polícia Civil investiga um caso de bebidas com suspeita de adulteração em Franca. Na manhã desta segunda-feira, 6, equipes policiais localizaram diversas garrafas de bebidas destiladas com suspeita de falsificação, armazenadas em um imóvel na avenida William Azzuz, no bairro Miramontes, região norte da cidade.

A ação se dá em meio a uma série de casos de intoxicação por metanol, que vêm preocupando consumidores e autoridades no Brasil, especialmente no Estado de São Paulo.

As garrafas estavam amontoadas em caixas, e há indícios de irregularidades no armazenamento. A Perícia Técnica e a Vigilância Sanitária foram acionadas para analisar o material e confirmar se os produtos são, de fato, falsificados.