Amigos e familiares se despedem de Heitor com última homenagem

Em meio à dor e à comoção, amigos e familiares deram o último adeus ao jovem Heitor Alexandre Silva Pinto, de 19 anos, na manhã desse domingo, 5, em Franca. O sepultamento aconteceu no Cemitério Jardim das Oliveiras, e foi marcado por fortes emoções e homenagens ao jovem, que morreu em um acidente de moto na madrugada de sábado, 4.
Antes da despedida no cemitério, o cortejo saiu do Memorial Nova Franca e foi acompanhado por carros e motos.
Diversos amigos compareceram ao local pilotando motocicletas, "cortando de giro", em um gesto de respeito e carinho por Heitor. O som dos motores e o clima de despedida tomaram conta da porta do cemitério, onde muitos se reuniram para prestar as últimas homenagens e confortar a família.
Luís Gustavo, amigo próximo de Heitor, relatou que o amigo estava começando a gostar de moto. Segundo ele, mais de 20 amigos com motos prestaram homenagem na despedida. Os pais de Heitor e a irmã mais nova estavam usando camisas estampadas com uma foto do jovem.
Heitor era morador do bairro Residencial Meirelhes, na zona oeste de Franca, e muito querido entre os amigos, que o descreveram como um jovem alegre, sonhador e sempre disposto a ajudar.
Leia mais:
'Cheio de sonhos': amigos lamentam morte de jovem de Franca
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.