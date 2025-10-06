Amigos e familiares se despedem de Heitor com última homenagem

Em meio à dor e à comoção, amigos e familiares deram o último adeus ao jovem Heitor Alexandre Silva Pinto, de 19 anos, na manhã desse domingo, 5, em Franca. O sepultamento aconteceu no Cemitério Jardim das Oliveiras, e foi marcado por fortes emoções e homenagens ao jovem, que morreu em um acidente de moto na madrugada de sábado, 4.

Antes da despedida no cemitério, o cortejo saiu do Memorial Nova Franca e foi acompanhado por carros e motos.

Diversos amigos compareceram ao local pilotando motocicletas, "cortando de giro", em um gesto de respeito e carinho por Heitor. O som dos motores e o clima de despedida tomaram conta da porta do cemitério, onde muitos se reuniram para prestar as últimas homenagens e confortar a família.