06 de outubro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
ATENÇÃO AO CELULAR

Fila de cirurgia em Franca: contato via WhatsApp começa nesta 2ª

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Marcelo Camargo/Agência Brasil
Em caso de não resposta ao contato, o paciente será excluído da lista de cirurgias eletivas
Em caso de não resposta ao contato, o paciente será excluído da lista de cirurgias eletivas

A Secretaria de Saúde de Franca inicia, nesta segunda-feira, 6, seu processo de busca ativa para atualizar a fila de espera por cirurgias eletivas no município. Conforme anunciado na última semana pelo Portal GCN/Sampi, o contato com os pacientes será feito exclusivamente por WhatsApp, e é crucial que a população esteja atenta para não perder a vaga e evitar possíveis golpes.

As equipes de regulação enviarão uma mensagem solicitando que os pacientes confirmem, com "sim" ou "não", se ainda têm interesse em realizar o procedimento. O prazo para a resposta é de apenas 24 horas. Caso não haja retorno após duas tentativas, o nome do paciente será retirado da lista, sendo considerado como desistência.

Alerta de golpe

A secretaria faz um alerta importante: a mensagem oficial pedirá apenas uma resposta de “sim” ou “não”. A Prefeitura não solicita o envio de documentos pessoais, fotos ou qualquer outro dado sensível por meio deste contato. Os pacientes devem desconfiar de qualquer mensagem que peça informações além da simples confirmação.

Mantenha o cadastro atualizado

Para garantir que o contato seja feito, é fundamental que os pacientes que aguardam por uma cirurgia e que mudaram de número de telefone ou não utilizam o WhatsApp procurem a UBS (Unidade Básica de Saúde) mais próxima de sua casa para atualizar o cadastro, garantindo que a equipe consiga fazer o contato.

Segundo a secretária de Saúde, Waléria Mascarenhas, a atualização da fila é necessária para otimizar o processo, já que o número de cirurgias será ampliado nos próximos meses com a inauguração do novo Hospital Estadual. A busca ativa abrange diversas especialidades, como ortopedia, ginecologia, oftalmologia e cirurgia geral.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

1 Comentários

  • ira 9 horas atrás
    graças a Deus, tenho um sobrinho, que espera, ha mais de 7a anos por uma protese n o quadril.