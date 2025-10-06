Fila de cirurgia em Franca: contato via WhatsApp começa nesta 2ª

A Secretaria de Saúde de Franca inicia, nesta segunda-feira, 6, seu processo de busca ativa para atualizar a fila de espera por cirurgias eletivas no município. Conforme anunciado na última semana pelo Portal GCN/Sampi, o contato com os pacientes será feito exclusivamente por WhatsApp, e é crucial que a população esteja atenta para não perder a vaga e evitar possíveis golpes.

As equipes de regulação enviarão uma mensagem solicitando que os pacientes confirmem, com "sim" ou "não", se ainda têm interesse em realizar o procedimento. O prazo para a resposta é de apenas 24 horas. Caso não haja retorno após duas tentativas, o nome do paciente será retirado da lista, sendo considerado como desistência.

Alerta de golpe

A secretaria faz um alerta importante: a mensagem oficial pedirá apenas uma resposta de “sim” ou “não”. A Prefeitura não solicita o envio de documentos pessoais, fotos ou qualquer outro dado sensível por meio deste contato. Os pacientes devem desconfiar de qualquer mensagem que peça informações além da simples confirmação.

Mantenha o cadastro atualizado