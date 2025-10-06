Franca e Mogi pela final do Paulista: ASSISTA AQUI AO VIVO

A equipe francana comandada por Helinho Garcia busca o bicampeonato seguido, enquanto o Mogi, dirigido por Fernando Penna, volta a disputar uma decisão de Estadual após nove anos.

Franca e Mogi começam a decisão do título do Campeonato Paulista de Basquetebol de 2025 na noite desta segunda-feira, 6, às 20h, no ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes.

A equipe do Sesi Franca está em Mogi das Cruzes desde domingo, se preparando para a primeira partida do playoff final melhor de cinco jogos. Helinho tem todos os jogadores à sua disposição. “Realizamos treinos visando o primeiro jogo da decisão, aperfeiçoando detalhes que serão importantes para que a gente possa dar o primeiro passo nessa série final”, disse Helinho.

Após a partida desta segunda-feira, as duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira, 9, e na sexta-feira, 10, no ginásio Pedrocão, em Franca. Ambos os jogos às 19h. Caso necessário, o quarto confronto será em Mogi das Cruzes, dia 13, às 20h, e o quinto dia 15, às 19h, em Franca.

Túnel do Tempo

O Mogi das Cruzes conquistou o título do Campeonato Paulista duas vezes. O primeiro título de sua história foi contra o próprio Franca Basquete, em 1996. Helinho Garcia era jogador da equipe francana e se revezava na armação da equipe com Demétrius Ferraciú. A outra vez que o Mogi conquistou o Estadual foi em 2016, contra o Bauru. O Sesi Franca é o atual campeão e busca seu 17º título do Campeonato Paulista.