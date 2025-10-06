Trânsito de Franca faz duas vítimas fatais no fim de semana

O fim de semana foi marcado por duas mortes em acidentes de trânsito em Franca, ocorridas em menos de 24 horas e a apenas quatro quilômetros de distância uma da outra. As vítimas, um jovem de 19 anos e um homem de 47, morreram em acidentes distintos, ambos durante a madrugada.

O primeiro caso aconteceu na madrugada de sábado, 4. Heitor Alexandre Silva Pinto, de 19 anos, morador de Franca, pilotava uma motocicleta nas imediações do Hospital do Coração, quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle e colidiu contra um poste.

Ele chegou a ser socorrido e levado à Santa Casa de Franca com politraumatismo, mas não resistiu aos ferimentos. Heitor foi sepultado no domingo, 5. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.