Trânsito de Franca faz duas vítimas fatais no fim de semana

O fim de semana foi marcado por duas mortes em acidentes de trânsito em Franca, ocorridas em menos de 24 horas e a apenas quatro quilômetros de distância uma da outra. As vítimas, um jovem de 19 anos e um homem de 47, morreram em acidentes distintos, ambos durante a madrugada.
O primeiro caso aconteceu na madrugada de sábado, 4. Heitor Alexandre Silva Pinto, de 19 anos, morador de Franca, pilotava uma motocicleta nas imediações do Hospital do Coração, quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle e colidiu contra um poste.
Ele chegou a ser socorrido e levado à Santa Casa de Franca com politraumatismo, mas não resistiu aos ferimentos. Heitor foi sepultado no domingo, 5. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.
Poucas horas depois, já na madrugada de domingo, 5, outro motociclista morreu em um grave acidente. Ricardo da Silva Paulino, de 47 anos, colidiu contra a lateral de um carro que saía de um espaço de eventos na rodovia Tancredo Neves. Com o impacto, ele morreu ainda no local.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e constatou o óbito. O motorista do carro não se feriu. O corpo de Ricardo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exames e posterior liberação à família.
Os dois acidentes, ocorridos em pontos relativamente próximos, cerca de quatro quilômetros de distância, reacendem o alerta para a violência no trânsito de Franca, especialmente durante a madrugada.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.