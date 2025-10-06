Furtos se repetem: rede de loja é alvo pela 6ª vez em Franca

Uma loja de sapatos e acessórios femininos foi alvo de furto na manhã desta segunda-feira, 6, no Centro de Franca. O criminoso levou bolsas, sapatos e todo o dinheiro que estava no caixa.
Câmeras de segurança registraram o momento exato em que o homem arromba a porta de vidro e entra no estabelecimento, localizado na rua Voluntários da Franca. Nas imagens, ele aparece usando calça, camiseta, tênis e boné, com os braços cobertos por tatuagens.
O suspeito vai direto até o caixa, abre a gaveta e retira todo o dinheiro. Em seguida, percorre as prateleiras e recolhe bolsas e sapatos, antes de fugir rapidamente.
De acordo com a proprietária, esta não é a primeira vez que o local é invadido. A mesma loja, que possui outro endereço na cidade, já havia sido furtada no dia 22 de setembro. Com este último caso, a mesma rede em Franca soma seis furtos somente neste ano.
Um boletim de ocorrência foi registrado, e a Polícia Civil investiga o caso. Até o momento, o autor do crime não foi identificado ou localizado.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.