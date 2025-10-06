Furtos se repetem: rede de loja é alvo pela 6ª vez em Franca

Uma loja de sapatos e acessórios femininos foi alvo de furto na manhã desta segunda-feira, 6, no Centro de Franca. O criminoso levou bolsas, sapatos e todo o dinheiro que estava no caixa.

Câmeras de segurança registraram o momento exato em que o homem arromba a porta de vidro e entra no estabelecimento, localizado na rua Voluntários da Franca. Nas imagens, ele aparece usando calça, camiseta, tênis e boné, com os braços cobertos por tatuagens.

O suspeito vai direto até o caixa, abre a gaveta e retira todo o dinheiro. Em seguida, percorre as prateleiras e recolhe bolsas e sapatos, antes de fugir rapidamente.