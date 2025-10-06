Vai para Aparecida? Estradas terão esquema especial de segurança

Os motoristas e romeiros de Franca e região que planejam viajar para o Santuário Nacional de Aparecida para as celebrações do dia 12 de outubro devem ficar atentos. O DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem) está realizando, até o dia 13, a "Operação Romaria Nossa Senhora Aparecida 2025", um esquema especial para garantir a segurança nas rodovias de acesso à cidade.

A operação foi montada para lidar com o grande fluxo de fiéis, com uma estimativa de mais de 280 mil veículos circulando nos principais trechos de acesso ao Vale do Paraíba. Para isso, o DER-SP mobilizou 220 colaboradores e 55 veículos operacionais, incluindo guinchos e caminhonetes de apoio.

As equipes atuarão prioritariamente em rodovias como a SP-062, SP-123 e SP-052, com reforço na sinalização, monitoramento contínuo e organização do tráfego. Painéis de Mensagens Variáveis instalados em pontos estratégicos fornecerão informações em tempo real sobre as condições das estradas.