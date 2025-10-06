Lojas de jardinagem de Franca entram na mira do Procon-SP

O comércio de plantas e produtos de jardinagem de Franca esteve entre os alvos da “Operação Primavera”, uma ação de fiscalização realizada pelo Procon-SP (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor) em 40 municípios paulistas, entre os dias 10 e 26 de setembro.

A operação, que visitou 312 estabelecimentos em todo o estado, encontrou irregularidades em 160 deles, o que representa 51,2% do total. As infrações mais comuns foram a falta de informação clara sobre os preços dos produtos e a ausência do prazo de validade em itens como sementes e fertilizantes, ambos obrigatórios pelo Código de Defesa do Consumidor.

Em Franca, foram sete estabelecimentos fiscalizados pelas equipes do Procon-SP, sendo em cinco deles identificadas irregularidades, como produtos sem informação de preço à vista.