Lojas de jardinagem de Franca entram na mira do Procon-SP

O comércio de plantas e produtos de jardinagem de Franca esteve entre os alvos da “Operação Primavera”, uma ação de fiscalização realizada pelo Procon-SP (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor) em 40 municípios paulistas, entre os dias 10 e 26 de setembro.
A operação, que visitou 312 estabelecimentos em todo o estado, encontrou irregularidades em 160 deles, o que representa 51,2% do total. As infrações mais comuns foram a falta de informação clara sobre os preços dos produtos e a ausência do prazo de validade em itens como sementes e fertilizantes, ambos obrigatórios pelo Código de Defesa do Consumidor.
Em Franca, foram sete estabelecimentos fiscalizados pelas equipes do Procon-SP, sendo em cinco deles identificadas irregularidades, como produtos sem informação de preço à vista.
“Essas informações são essenciais para garantir uma compra consciente e segura. O consumidor tem o direito de saber quanto está pagando e qual é a durabilidade do produto que está levando para casa”, afirmou o diretor executivo do Procon-SP, Luiz Orsatti Filho.
O maior índice de irregularidades foi registrado justamente no interior e litoral paulista, onde 57,2% dos estabelecimentos apresentaram algum tipo de problema.
O Procon-SP orienta os consumidores de Franca a ficarem atentos e exigirem seus direitos na hora da compra. As principais recomendações são: verificar se todos os produtos têm o preço visível, checar a validade de sementes e defensivos, e sempre pedir a nota fiscal. Qualquer irregularidade pode ser denunciada nos canais oficiais do órgão.
