Maus-tratos e abandono de animais lideram atendimentos da GCM

A Guarda Civil Municipal de Franca já contabilizou mais de 1,6 mil atendimentos neste ano. Os casos de maus-tratos e abandono de animais foram os que mais demandaram a atuação da corporação. Somente nos nove primeiros meses, a equipe da Patrulha Ambiental atendeu 689 ocorrências, das quais mais de 300 estavam relacionadas a esse tipo de crime.

O balanço também aponta 118 registros de descarte irregular de lixo. A fiscalicação conta com apoio da Central de Monitoramento, que auxilia na identificação dos responsáveis. No primeiro trimestre do ano, houve o maior volume de autuações por descarte irregular, com 48 multas aplicadas, a partir de R$ 625, e encaminhamento dos casos ao Ministério Público Ambiental.

Além disso, a Guarda registrou 38 ocorrências de queimadas e apoio à Defesa Civil, além de ações de fiscalização, retirada de veículos abandonados, intervenções no trânsito e suporte em situações de furtos e roubos.