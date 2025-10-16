16 de outubro de 2025
De pena de morte a jornais do século 19: os tesouros de Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Prefeitura de Franca
Um dos documentos históricos do Arquivo Municipal
Um processo criminal que resultou na condenação à morte por enforcamento de quatro homens em 1852, em Franca. Este documento, que remete a um tempo em que a pena capital era aplicada no Brasil, é apenas um dos 190 mil tesouros guardados no acervo do Arquivo Histórico Municipal "Capitão Hipólito Antônio Pinheiro", localizado no Complexo Poliesportivo.

O espaço, criado em 1989 e tombado pelo Conselho de Patrimônio Histórico da cidade, funciona como o guardião da memória francana. Seu acervo, com documentos que datam de até 1776, inclui processos cíveis e criminais do antigo Fórum, atas da Câmara Municipal, plantas de imóveis do início do século 20, jornais francanos desde o século 19 e registros de sepultamentos que remontam a 1805.

O arquivo, que leva o nome do fundador de Franca, é uma fonte de pesquisa para professores, estudantes e para a população em geral que deseja conhecer mais sobre a própria história ou investigar a genealogia de suas famílias. O material está disponível em formato impresso e também digitalizado.

O Arquivo Histórico funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com entrada gratuita. O contato para agendamentos ou mais informações pode ser feito pelo telefone (16) 3711-9215 ou pelo e-mail arquivohistorico@franca.sp.gov.br.

