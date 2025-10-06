Mutirão de emprego oferece 38 vagas sem experiência nesta 2ª

O programa Emprega Franca realiza, nesta segunda-feira, 6, um processo seletivo para o preenchimento de 38 vagas de emprego em uma rede de supermercados da cidade. A seleção acontece das 9h às 14h, na sede do programa.
A grande oportunidade é que as vagas exigem apenas o ensino fundamental completo e não é necessário ter experiência prévia na função. A seleção também é inclusiva, com postos de trabalho abertos para pessoas com 50 anos ou mais e pessoas com deficiência (PCD).
Entre as funções oferecidas estão 8 vagas para operador de caixa, 7 para repositor de mercearia, 3 para padeiro, 2 para açougueiro, além de vagas para empacotador, confeiteiro, fiscal de caixa, entre outras.
Os interessados devem comparecer ao Emprega Franca, localizado no prédio anexo à Rodoviária, com documentos pessoais e currículo.
O Emprega Franca fica na rua Professor Laerte Barbosa Cintra, anexo à Rodoviária, no Residencial Baldassari.
Mais chances na semana
A Prefeitura também anunciou a realização de mais uma edição do Dia de Oportunidade, um feirão de empregos que reunirá diversas empresas. O evento acontecerá em duas datas e locais:
- Dia 9 de outubro (quinta-feira): no shopping de Franca;
- Dia 14 de outubro (terça-feira): no Centro Universitário Municipal de Franca (Uni-Facef);
Ambos os eventos ocorrerão das 9h às 14h e terão vagas para todos os níveis de escolaridade.
