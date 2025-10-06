Mutirão de emprego oferece 38 vagas sem experiência nesta 2ª

O programa Emprega Franca realiza, nesta segunda-feira, 6, um processo seletivo para o preenchimento de 38 vagas de emprego em uma rede de supermercados da cidade. A seleção acontece das 9h às 14h, na sede do programa.

A grande oportunidade é que as vagas exigem apenas o ensino fundamental completo e não é necessário ter experiência prévia na função. A seleção também é inclusiva, com postos de trabalho abertos para pessoas com 50 anos ou mais e pessoas com deficiência (PCD).

Entre as funções oferecidas estão 8 vagas para operador de caixa, 7 para repositor de mercearia, 3 para padeiro, 2 para açougueiro, além de vagas para empacotador, confeiteiro, fiscal de caixa, entre outras.