Ladrão ataca carro de estudante e foge de bicicleta em Franca

Uma aluna da Fatec, em Franca, teve o carro arrombado na Vila Imperador, na noite da última sexta-feira, 3, Imagens de câmeras de segurança, obtidas pelo Portal GCN/Sampi nesta segunda-feira, 6, mostram toda a ação do criminoso.
O homem, que ainda não foi identificado, chega ao local de bicicleta, usando bermuda jeans, camiseta preta e tênis. Nas imagens, ele desce calmamente da bike, apoia a bicicleta no chão e usa a lanterna do celular para olhar o interior do carro. Ao perceber uma mochila no banco dianteiro, o criminoso se afasta por alguns instantes e observa por poucos minutos.
O homem arremessa uma pedra com força contra o vidro do passageiro, que se estilhaça. Em seguida, ele usa um pano para empurrar os cacos de vidro e retirar a mochila. Após o crime, o indivíduo monta novamente na bicicleta e foge rapidamente pela rua Irênio Greco.
A vítima registrou um boletim de ocorrência. Até o momento, o autor do crime não foi localizado pela Polícia Civil, que deve usar as imagens para tentar identificá-lo e esclarecer o caso.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.