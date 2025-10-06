Ladrão ataca carro de estudante e foge de bicicleta em Franca

Uma aluna da Fatec, em Franca, teve o carro arrombado na Vila Imperador, na noite da última sexta-feira, 3, Imagens de câmeras de segurança, obtidas pelo Portal GCN/Sampi nesta segunda-feira, 6, mostram toda a ação do criminoso.

O homem, que ainda não foi identificado, chega ao local de bicicleta, usando bermuda jeans, camiseta preta e tênis. Nas imagens, ele desce calmamente da bike, apoia a bicicleta no chão e usa a lanterna do celular para olhar o interior do carro. Ao perceber uma mochila no banco dianteiro, o criminoso se afasta por alguns instantes e observa por poucos minutos.

O homem arremessa uma pedra com força contra o vidro do passageiro, que se estilhaça. Em seguida, ele usa um pano para empurrar os cacos de vidro e retirar a mochila. Após o crime, o indivíduo monta novamente na bicicleta e foge rapidamente pela rua Irênio Greco.