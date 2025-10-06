Veja o obituário desta segunda-feira em Franca

Veja o obituário desta segunda-feira, 6, em Franca:
Nome: Thereza Aparecida Robim
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Ricardo da Silva Paulino
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 3
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Vera Lucia Pereia Caetano
Idade: 60 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 14h
