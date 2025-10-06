06 de outubro de 2025
PREVISÃO DO TEMPO

Franca terá semana com calor de 35°C, virada no tempo e chuva

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Pedro Dartibale/GCN
Céu visto no bairro São José nesta segunda-feira
Céu visto no bairro São José nesta segunda-feira

A semana em Franca será marcada por uma virada radical no tempo. Segundo dados da Climatempo, os primeiros dias serão de calor intenso, com temperaturas que podem atingir 35°C, mas a partir de quarta-feira, 8, a chegada de uma frente de instabilidade trará a tão aguardada chuva e provocará uma queda brusca nas temperaturas.

Início da semana: o auge do calor

A segunda-feira, 6, já é de forte calor. O dia será de sol com aumento de nuvens à tarde, mas sem chance de chuva. A mínima é de 1C e a máxima pode chegar a 3C.

O pico do calor está previsto para a terça-feira, 7. A noite será bastante abafada, com mínima de 2C, e a tarde será escaldante, com a máxima atingindo os 3C. O sol aparece entre muitas nuvens, mas o tempo segue seco.

Meio da semana: a chegada da chuva e o alívio

A mudança começa na quarta-feira, 8. O dia ainda será quente, com máxima de 3C, mas a nebulosidade aumenta e há 3 mm previstos de chuva à tarde e à noite, trazendo o primeiro alívio.

Na quinta-feira, 9, a chuva continua e a temperatura já despenca. Com mais 2 mm de chuva a qualquer hora, a mínima será de 1C e a máxima não passará de 2C.

A semana termina com tempo instável e mais ameno na sexta-feira, 10. A previsão é de pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde, com a noite sendo chuvosa, estão previstos 4 mm de chuva. A temperatura máxima cai ainda mais, chegando a apenas 2C, com mínima de 1C.

