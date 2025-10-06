Franca terá semana com calor de 35°C, virada no tempo e chuva

A semana em Franca será marcada por uma virada radical no tempo. Segundo dados da Climatempo, os primeiros dias serão de calor intenso, com temperaturas que podem atingir 35°C, mas a partir de quarta-feira, 8, a chegada de uma frente de instabilidade trará a tão aguardada chuva e provocará uma queda brusca nas temperaturas.

Início da semana: o auge do calor

A segunda-feira, 6, já é de forte calor. O dia será de sol com aumento de nuvens à tarde, mas sem chance de chuva. A mínima é de 19ºC e a máxima pode chegar a 34ºC.

O pico do calor está previsto para a terça-feira, 7. A noite será bastante abafada, com mínima de 22ºC, e a tarde será escaldante, com a máxima atingindo os 35ºC. O sol aparece entre muitas nuvens, mas o tempo segue seco.

Meio da semana: a chegada da chuva e o alívio