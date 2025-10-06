Empresa diz não ter recebido pedido por imagens de jovem sumida

O Supermercado Zezão emitiu um comunicado oficial neste domingo, 5, para esclarecer as informações sobre o desaparecimento da adolescente Maria Gabriela, de 16 anos, que foi vista pela última vez na última quinta-feira, 2, quando teria saído de casa para ir ao estabelecimento no bairro City Petropolís em Franca.

Na nota, a empresa afirma categoricamente que não houve qualquer solicitação, formal ou informal, por parte da família da jovem ou de autoridades policiais para acesso às imagens das câmeras de segurança até o momento da publicação da matéria sobre o desaparecimento, diferentemente do que a mãe de Maria Gabriela, Samara Cristina da Silva disse anteriormente.

O supermercado se disse surpreso com a notícia de que teria negado o acesso às gravações.