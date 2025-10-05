Jovem de 16 anos some no City Petrópolis após ir ao mercado

Uma família do bairro City Petrópolis, em Franca, está em busca de informações sobre o paradeiro da adolescente Maria Gabriela, de 16 anos, que está desaparecida desde a última quinta-feira, 2.
Segundo sua mãe, Samara Cristina da Silva, de 34 anos, a jovem saiu de casa para ir ao Supermercado Zezão, no mesmo bairro, e não retornou. Desesperada, a família já contatou amigos e pessoas conhecidas da adolescente, mas ninguém soube dar notícias sobre ela. "Não temos nem ideia para onde ela foi", desabafou a mãe.
Samara informou que tentou solicitar as imagens das câmeras de segurança do supermercado, mas o pedido teria sido negado. Ela não sabe dizer qual roupa a filha usava no dia em que desapareceu.
A mãe afirma que o desaparecimento não condiz com o comportamento da filha, descrevendo-a como uma "menina normal" e sem qualquer tipo de vício ou distúrbio conhecido.
Quem tiver qualquer informação que possa ajudar a localizar Maria Gabriela pode entrar em contato com a Polícia Militar, através do telefone 190, ou com a Polícia Civil, pelo 197, ou diretamente com a mãe da jovem (16) 99703-2630.
