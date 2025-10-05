Emoção da base; veja fotos das finais da Copa Difusora 2025

Franca foi o palco de um sábado de pura emoção no futebol de base com as aguardadas finais da Copa Difusora 2025. O Estádio Municipal “Doutor Lancha Filho”, o "Lanchão", recebeu um grande público para prestigiar os jovens talentos que disputaram o título em cinco categorias, do Sub-7 ao Sub-15.

A competição, que movimentou a cidade e a região ao longo das últimas semanas, chegou ao seu clímax em um dia de jogos vibrantes, com direito a goleadas, disputas acirradas e a consagração dos campeões. As arquibancadas pulsaram com a energia dos familiares e torcedores, que incentivaram a garotada a cada lance.

Desde os primeiros passos dos pequenos do Sub-7 até a técnica mais apurada dos adolescentes do Sub-15, o que se viu em campo foi a mais pura paixão pelo esporte. Cada drible, cada defesa e, claro, cada gol, foram registrados e agora podem ser conferidos em uma galeria de fotos especial, que captura os momentos mais marcantes das decisões.