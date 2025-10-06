Estrela une sabor e solidariedade em prol da Casa do Pãozinho

A tradicional campanha Estrela Solidária, realizada pela Padaria Estrela de Franca, está de volta em uma edição especial neste mês de outubro. Parte da renda com a venda de quatro produtos selecionados será destinada à Casa do Pãozinho de Nazaré, uma instituição que realiza um trabalho social essencial em Franca.

A mecânica da campanha é simples: os clientes que comprarem os produtos participantes, que são: Bolo de Fubá, Pão da Fazenda, Bisnaguinha Vitalle e a Coxinha Estrela, que estarão devidamente identificados na loja, estarão automaticamente colaborando com a doação. “É muito simples, você escolhe o seu sabor favorito e juntos transformamos essa escolha em cuidado, carinho e esperança”, destaca a campanha.

Segundo Márcia Moreno, gerente administrativa e financeira da Estrela, a iniciativa de apoiar a "Casinha do Pão" surgiu após uma das diretoras da empresa, Marina Lima, conhecer o trabalho da entidade e se sensibilizar com a causa.