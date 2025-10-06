Estrela une sabor e solidariedade em prol da Casa do Pãozinho

A tradicional campanha Estrela Solidária, realizada pela Padaria Estrela de Franca, está de volta em uma edição especial neste mês de outubro. Parte da renda com a venda de quatro produtos selecionados será destinada à Casa do Pãozinho de Nazaré, uma instituição que realiza um trabalho social essencial em Franca.
A mecânica da campanha é simples: os clientes que comprarem os produtos participantes, que são: Bolo de Fubá, Pão da Fazenda, Bisnaguinha Vitalle e a Coxinha Estrela, que estarão devidamente identificados na loja, estarão automaticamente colaborando com a doação. “É muito simples, você escolhe o seu sabor favorito e juntos transformamos essa escolha em cuidado, carinho e esperança”, destaca a campanha.
Segundo Márcia Moreno, gerente administrativa e financeira da Estrela, a iniciativa de apoiar a "Casinha do Pão" surgiu após uma das diretoras da empresa, Marina Lima, conhecer o trabalho da entidade e se sensibilizar com a causa.
A seleção dos produtos foi pensada de maneira estratégica, explica Paulo Xavier, sócio-proprietário da Estrela. "Escolhemos itens com grande aceitação do público e de diferentes setores da padaria. Dessa forma, aumentamos as chances de o cliente adquirir não apenas um, mas todos os produtos da ação, ampliando o impacto positivo da arrecadação", destacou.
Ainda segundo Paulo, os clientes poderão conferir o valor arrecadado. "Ao término da campanha, faremos a prestação de contas, divulgando o valor total arrecadado e realizando oficialmente a entrega à instituição beneficiada", concluiu.
Uma história de solidariedade
A Estrela Solidária tem uma longa trajetória na cidade. A campanha nasceu em 2006, quando a padaria se mudou para a esquina da avenida Presidente Vargas com a Major Nicácio. Na época, os diretores decidiram, em vez de fazer uma festa de inauguração, reverter a verba para o Hospital do Câncer.
A ação se tornou uma tradição anual, ocorrendo sempre no aniversário da mudança, até ser interrompida pela pandemia em 2020. A campanha retornou no ano passado, em um novo formato, e esta já é a segunda edição desde a sua retomada.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.