Motociclista de 47 anos morre após colisão com carro

Um acidente envolvendo um carro e uma moto registrado na madrugada deste domingo, 5, deixou um homem morto na rodovia Tancredo Neves, nas proximidades de um espaço de eventos, em Franca.

Segundo as informações apuradas, o motociclista Ricardo da Silva Paulino, de 47 anos, teria colidido contra a lateral de um veículo que estava saindo do espaço de eventos. Com a força do impacto, Ricardo morreu no local.

Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e constatou o óbito ainda na rodovia.