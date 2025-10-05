Motociclista de 47 anos morre após colisão com carro

Um acidente envolvendo um carro e uma moto registrado na madrugada deste domingo, 5, deixou um homem morto na rodovia Tancredo Neves, nas proximidades de um espaço de eventos, em Franca.
Segundo as informações apuradas, o motociclista Ricardo da Silva Paulino, de 47 anos, teria colidido contra a lateral de um veículo que estava saindo do espaço de eventos. Com a força do impacto, Ricardo morreu no local.
Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e constatou o óbito ainda na rodovia.
O motorista do carro não se feriu.
O corpo de Ricardo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) e deverá ser liberado nas próximas horas para velório e sepultamento.
