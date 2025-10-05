06 de outubro de 2025
LUTO

Veja o obituário deste domingo em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Prefeitura de Franca
Cemitério da Saudade em Franca
Cemitério da Saudade em Franca

Veja o obituário deste domingo, 5, em Franca:

Nome: Rita Maria França 
Idade: Não informada 
Local do velório: Sem Velório 
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Santo Agostinho 
Horário previsto do sepultamento: 9h

Nome: Maria José Duarte Bisanha  
Idade: Não informada 
Local do velório: São Vicente - sala 10 
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Santo Agostinho 
Horário previsto do sepultamento: 10h

Nome: Norma Suely Costa
Idade: Não informada 
Local do velório: Nova Franca - Sala 5
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Santo Agostinho 
Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Cacilda Aimola
Idade: Não informada 
Local do velório: Nova Franca - Sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Ricardo da Silva Paulino 
Idade: Não informada 
Local do velório: Nova Franca - Sala 3
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Santo Agostinho 
Horário previsto do sepultamento: 16h

