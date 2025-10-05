Veja o obituário deste domingo em Franca

Veja o obituário deste domingo, 5, em Franca:
Nome: Rita Maria França
Idade: Não informada
Local do velório: Sem Velório
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 9h
Nome: Maria José Duarte Bisanha
Idade: Não informada
Local do velório: São Vicente - sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 10h
Nome: Norma Suely Costa
Idade: Não informada
Local do velório: Nova Franca - Sala 5
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Cacilda Aimola
Idade: Não informada
Local do velório: Nova Franca - Sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: Ricardo da Silva Paulino
Idade: Não informada
Local do velório: Nova Franca - Sala 3
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h
