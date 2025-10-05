Veja o obituário deste domingo em Franca

Veja o obituário deste domingo, 5, em Franca:

Nome: Rita Maria França

Idade: Não informada

Local do velório: Sem Velório

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 9h

Nome: Maria José Duarte Bisanha

Idade: Não informada

Local do velório: São Vicente - sala 10

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 10h