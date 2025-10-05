O evento foi um grande sucesso e contou com a presença do prefeito de Ribeirão Preto, Ricardo Silva, que foi recebido pelo professor Cláudio, ao lado do CEO e professor Antônio Esteca. Autoridades, empresários, professores e representantes da imprensa também marcaram presença nesta significativa inauguração. Vale destacar que o prefeito Ricardo Silva fez uma homenagem surpresa e convidou o professor Cláudio Romualdo para assumir o cargo de novo secretário da Cidadania, Pessoa com Deficiência e Inclusão Social. Convite feito, é convite aceito! Desejo ainda mais sucesso nessa nova jornada. Na ocasião, o fundador da Faculdade confirmou sua presença nos 50 anos de Noite EP.

Senti uma alegria ainda maior ao reencontrar o amigo de longa data, Pedro Leão, na mesma inauguração. Pedro reside atualmente em São Paulo, onde exerce o cargo de assessor especial e coordenador de Fomento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Ele me contou que está feliz e trabalhando muito. Inclusive, já me convidou para eventos especiais na capital. Pedro Leão será “Homenageado de Outras Cidades” pelo destaque na arte e cultura na Noite EP e também já confirmou sua presença no próximo dia 24 de outubro. Na foto, Pedro com Leonardo Souza, coordenador na Secretária de Sub municípios de São Paulo.