Abro esta coluna parabenizando esta mulher maravilhosa do Brasil, sinônimo de força, liderança, entusiasmo e inteligência, que inspira e transforma tantas vidas através do seu trabalho. Falo da presidente do Conselho do Grupo Magalu e da fundadora do Grupo Mulheres do Brasil, Luiza Helena Trajano. Ela comemora nova idade no dia 9 de outubro e já recebe meu abraço cheio de carinho, gratidão e admiração. Vida longa e feliz, minha querida Luizinha.
Convite Especial
Recebi um convite de três mulheres incríveis e profissionais excepcionais para participar de um evento que une saúde, tecnologia e empreendedorismo. Em celebração ao Outubro Rosa, Regina Ferreira, proprietária e diretora de marketing da Com4, juntamente com Angela Freitas, gestora de pessoas, e Beatriz Ferreira, gestora de comunicação, estão organizando este evento voltado para o público feminino.
Conexão Rosa
O encontro ocorrerá no dia 8 de outubro, às 8h, nas instalações da própria empresa. A palestrante será Áurea Santos, escritora, CEO e TOP RH Influencer da América Latina. Além disso, painéis e momentos de conscientização com a presidente do Centro de Voluntários de Franca, Dalila Barini fazem parte da programação. Agradeço imensamente pelo convite. Este evento é imperdível!
Bela
A bela e dedicada estudante de medicina Isadora Peixoto passou a última semana em festa. Primeiro, comemorou seu aniversário e, em seguida, participou da super festa do Meio Médico, que aconteceu no Villa Eventos. Isa é filha do casal Fernanda Peixoto e Rogério Castro, além de ser a grande paixão da vovó Noedi Freitas e do vovô Samuel Freitas. Continue brilhando, Isa!
Presença
Estarão presentes nos 50 Anos de Noite EP os empresários Eliezer Albuquerque e Eliel Lima, diretores do Complexo Rio Sol, em Sacramento-MG. Eles têm afetado positivamente a região, e o Rio Sol já se tornou um ponto de encontro para cantores sertanejos e grandes empresários de Franca, Ribeirão Preto, Uberaba e Uberlândia. Quem adora passar por lá é a dupla Edson e Hudson. Agradeço a parceria, Eliezer e Eliel, e espero vê-los no dia 24 de outubro para celebrarmos juntos.
Ensemble Vocal
Nazir Bittar, acompanhado dos talentosos integrantes do Ensemble Vocal de Franca, também estará presente na esperada EP. Dizem que haverá uma participação especial idealizada pelo maestro. Confesso que estou curiosa. Aguardem!
Boni
Elson Boni acaba de comemorar mais um ano de vida, cercado pelo amor de seus familiares e amigos. Ele, que recebeu o honroso título de Comendador da Cultura do Brasil, continua atuando no setor não só em Franca, mas também em toda a região. Parabéns, Boni! Nos vemos no dia 24, no Villa Eventos.
Nova sede
É com alegria que prestigiei a inauguração da nova sede da Faculdade Metropolitana, localizada na Avenida Francisco Junqueira, em Ribeirão Preto. Reconhecida como referência em ensino a distância, a faculdade, fundada pelo Professor Cláudio Romualdo , atende a mais de 250 mil alunos em todo o Brasil, promovendo uma verdadeira transformação na vida de pessoas e suas famílias através da educação.
Convite feito, convite aceito.
O evento foi um grande sucesso e contou com a presença do prefeito de Ribeirão Preto, Ricardo Silva, que foi recebido pelo professor Cláudio, ao lado do CEO e professor Antônio Esteca. Autoridades, empresários, professores e representantes da imprensa também marcaram presença nesta significativa inauguração. Vale destacar que o prefeito Ricardo Silva fez uma homenagem surpresa e convidou o professor Cláudio Romualdo para assumir o cargo de novo secretário da Cidadania, Pessoa com Deficiência e Inclusão Social. Convite feito, é convite aceito! Desejo ainda mais sucesso nessa nova jornada. Na ocasião, o fundador da Faculdade confirmou sua presença nos 50 anos de Noite EP.
Querido 3
Senti uma alegria ainda maior ao reencontrar o amigo de longa data, Pedro Leão, na mesma inauguração. Pedro reside atualmente em São Paulo, onde exerce o cargo de assessor especial e coordenador de Fomento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Ele me contou que está feliz e trabalhando muito. Inclusive, já me convidou para eventos especiais na capital. Pedro Leão será “Homenageado de Outras Cidades” pelo destaque na arte e cultura na Noite EP e também já confirmou sua presença no próximo dia 24 de outubro. Na foto, Pedro com Leonardo Souza, coordenador na Secretária de Sub municípios de São Paulo.
Celebração
O badalado consultor visagista e CEO do HA Visage Hair Concept, Henrique Araújo, celebrou 25 anos de carreira e mais um ano de vida no dia primeiro de outubro. Ele recebeu clientes e amigos para uma tarde repleta de alegria e bom gosto. Na foto, o anfitrião está acompanhado das sempre elegantes e queridas Maria Helena Bagueira, Patrícia Pucci e Teresa Cristina Bittar. Felicidades, Henrique!
Outubro Rosa
Se você ainda não adquiriu seu convite para o Chá Fraterno/Desfile Rosa em prol da Casa de Apoio IANSA, é bom correr! O evento acontece no dia 6 de outubro, às 17h, na AEC Castelinho. Será uma tarde muito especial, repleta de música, inspirações e solidariedade. Parabéns, Eliane Bonine, e toda a equipe que está à frente deste importante evento!
Veríssimo
O artista plástico francano W. Veríssimo, reconhecido e respeitado nacionalmente pelo seu trabalho, assopra as velinhas no dia 6 de outubro, e esse destaque é todo seu! Sempre presente e atuante, Veríssimo foi uma das personalidades que participou da gravação dos 50 vídeos comemorativos da Noite EP. Estou ansioso para celebrarmos juntos, amigo querido!
Hilda
Sempre querida, Hilda Castro gerencia com competência a famosa Barra de Saia, além de estar sempre pronta para ajudar o próximo. Incansável e muito presente, ela é aquela amiga generosa que está sempre disposta a dizer “sim”. Hilda comemora mais um ano de vida ao lado de seus familiares e do seu grande amor, Bob, que está com ela na foto.
