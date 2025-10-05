Quando os pais rezam pelos filhos, Deus ouve, os anjos se mobilizam e as coisas grandes acontecem

São Padre Pio

