Quando os pais rezam pelos filhos, Deus ouve, os anjos se mobilizam e as coisas grandes acontecem
São Padre Pio
Aniversários
Nesta segunda, 6 de outubro, marquem o calendário, Fernando Couto Rosa, Arsênio de Freitas, Wellington Veríssimo e Alfredo Engler...
Na terça-feira, 7, os médicos Marco Aurélio Ubiali, Alberto Costa e Ézio Pedroza...
Na quarta, 8, a sobrinha Sueli Cristina Lima Navarro, Marcos do Amaral e Tia Lolita Lemos...
Na quinta, 9, empresária Luiza Helena Trajano Rodrigues, José Antônio Almeida Turquetti, o radialista Cacau e Nivaldo Batista Araújo...
Na sexta-feira, 10, meu sobrinho Luís Fernando Resende Rodrigues, Rita Franchini Cavalcanti e Regina Branquinho Coelho...
E no próximo sábado.11, Wagão Ferracioli. Abraço a todos.
Parabéns, Dr. Ubiali
Vamos antecipando o abraço ao médico e amigo Dr. Marco Aurélio Ubiali, que vai para uma nova idade nesta próxima terça-feira. Foi deputado federal, sempre disponível, e agora retorna ao seu consultório médico, como neurologista e neurocirurgião. Parabéns, e o abraço também à sua esposa, Eugênia Maria Ubiali, filhos e netos.
Abraço ao amigo Ézio Pedroza
O amigo Ézio Pedroza é um dos comandantes do Grupo DrogaFarma, ao lado do Ébio, seu irmão, além de sempre disponível e muito atencioso. Ézio é casado com a Moema Accari Pedroza, e pais da psiquiatra Maria Amália, da farmacêutica Marina e do Gustavo. E avós da Luíza. Parabéns ao Ézio e um abraço a todos.
Dicas práticas
Para eliminar o cheiro e a cor escura de carnes, é só deixar de molho no suco de limão antes de preparar. Outra: os bifes não ficarão duros e nem formarão água, se você não os temperar com vinagre ou limão. E ainda: o bife ficará mais macio se você juntar ao tempero um pouco de óleo..
Tim-Tim
Seu nome é Wellington Cesar Veríssimo, mais conhecido como W.Veríssimo, e se destacou como artista plástico, por suas técnicas de pintura corporal, além de sua loja de presentes. Foi algumas vezes convidado pela TV para pinturas corporais ao vivo, recebendo muitos aplausos. Vai daqui nosso abraço a ele, que amanhã marca o calendário pessoal.
Parabéns, doutor!
Vamos antecipando nosso abraço a um conhecido e querido médico pediatra, Dr. Alberto Costa, que passa para uma nova idade esta semana. Forma também um casal muito simpático com a Ana Cláudia Figueiredo. Parabéns.
Um giro pelo Brasil
O advogado e escritor Roberto Nunes Rocha, com sua esposa Maria José Rocha, resolveram fazer a viagem que todos gostariam, passando por dez Estados, rodando 5.753 quilômetros, durante 22 dias. Foram captando bastante curiosidades, que ele promete contar no seu próximo livro, um romance que será publicado neste próximo ano. Abraço ao Roberto e Maria.
Grande Turquetti
Costumo chamar o amigo José Antônio Turquetti apenas por Grande Turquetti, não apenas pela sua estatura física, mas também, e principalmente, pela forma tão amável no trato com seus amigos, e tenho o prazer de estar entre eles. Tufquetti é funcionário de carreira na prefeitura municipal, no setor de comunicação. E destaque no time de voleibol adaptado de nossa cidade. Quem defende uma cortada dele junto da rede?
Mudando de idade
Quem mudou de idade desde ontem, foi a professora Silma Alcântara Junqueira, que foi secretária municipal da Educação na gestão anterior, além de ter sido diretora do Sesi. Parabéns a Silma e o abraço também ao marido Galvão Antônio Junqueira, aposentado do Banco do Brasil, e queridos amigos nossos.
Co-piada
A mãe da filha pergunta à garota:
- Onde é que você estava?
- Estava no quarto brincando de médico com o Joãozinho. Ele era o médico e eu a doente.
A mãe dá um pulo da cadeira e grita:
- Brincando de mééédico? Meu Deus, e o que vocês fizeram?
- Fizemos nada, mãe. Ele era médico do SUS e nem me atendeu ...
Arquivo do Tempo
Lembrando do início da carreira do Roberto Carlos, no decorrer dos anos 1960, no Clube dos Bagres. Ele ainda não tinha essa orquestra para acompanha-lo, mas somente ele na guitarra, o baixo e o baterista. E o público bem perto dele, que parecia não gostar muito. Eu apresentei o show, e guardo como uma das muitas lembranças, no arquivo do tempo.
Mensagem Final
“Se você encontrar alguém mais inteligente do que você, trabalhe com essa pessoa, e não contra ela. Perto dos bons, você fica melhor”
