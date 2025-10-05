O câncer pode roubar seu sorriso, mas nunca sua dignidade



1. Auxílio-doença e aposentadoria por invalidez (INSS): pagos quando a doença impede o trabalho. Se houver relação com o trabalho, o benefício é acidentário e garante estabilidade de 12 meses após o retorno. Vale destacar que o câncer não possui carência. Isso quer dizer que se você começou a trabalhar e no mês seguinte descobriu um câncer, já pode buscar o respectivo benefício por incapacidade na Previdência Social.

2. BPC/LOAS: para quem nunca contribuiu com o INSS ou perdeu a qualidade de segurado e está em situação de vulnerabilidade. O valor do benefício é de um salário-mínimo por mês.

3. Saque do FGTS e PIS/Pasep: permitido para a paciente e também para cônjuges e filhos do paciente de câncer.

4. Aposentadoria da Pessoa com Deficiência (PCD): regras diferenciadas, com menos tempo de contribuição ou menos idade. Nessa hipótese, dá para aposentar por tempo de contribuição até 10 anos antes (ou seja, a partir de 20 anos de contribuição para mulheres). Já a aposentadoria por idade é aos 55 anos para as mulheres (nesse caso, é preciso que o problema tenha pelo menos 15 anos, também).

5. Isenção de impostos na compra de veículos (IPI, ICMS, IOF e IPVA): para mulheres com limitações de mobilidade após o câncer.

6. Isenção de IPVA: em vários estados, concedida a quem ficou com deficiência decorrente do câncer.

7. Isenção de Imposto de Renda (IR): sobre aposentadorias, pensões e reformas. Quem teve câncer, fica livre do leão do IR sobre benefícios previdenciários. Vale, inclusive, para Previdência Privada.

8. Tratamento gratuito no SUS: incluindo medicamentos de alto custo e transporte em alguns casos.

9. Cirurgia de reconstrução mamária: garantida por lei, no SUS e nos planos de saúde.

10. Direitos trabalhistas: estabilidade, indenizações e FGTS pago durante afastamento acidentário, isto é, quando a doença teve origem ou agravou-se em razão do trabalho.

11. Quitação em Financiamento Imobiliário: muitos financiamentos de imóveis costumam ter uma espécie de seguro prestamista, que permite a quitação no caso de invalidez e/ou doenças consideradas graves (dentre elas, o câncer). Isso quer dizer que a parte do financiamento do paciente de câncer poderá ser quitada.

Câncer como doença do trabalho: quando é e quando não é

Há alguns tipos de câncer que podem ser considerados ocupacional, isto é, surgiram ou agravaram em razão do trabalho. Isso ocorre quando existe nexo causal com o ambiente de trabalho. Exemplos:

• Amianto → câncer de pulmão e mesotelioma.

• Benzeno → leucemias.

• Pesticidas → fígado, pulmão, linfomas.

• Exposição solar intensa → câncer de pele.

Nesses casos, o benefício é chamado de acidentário, há estabilidade no emprego e a empresa pode ser responsabilizada.