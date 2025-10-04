Dois caminhões pegam fogo em Patrocínio Paulista

Um incêndio registrado na tarde deste sábado, 4, destruiu dois caminhões e causou prejuízo a um morador de Patrocínio Paulista, a 20 km de Franca.
O fogo começou em um dos veículos e, devido à proximidade, rapidamente se espalhou para outro caminhão que estava estacionado ao lado. Um terceiro veículo foi retirado a tempo, antes que as chamas o atingissem.
Equipes do Corpo de Bombeiros de Franca, com dois caminhões, estiveram no local, além de caminhões-pipa da Prefeitura e da usina Cevasa.
As causas do incêndio ainda são desconhecidas. No momento do ocorrido, não havia ninguém no local. A perícia foi acionada e deve identificar o que provocou o fogo.
Segundo informações preliminares, os caminhões transportavam leite e produtos veterinários.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.