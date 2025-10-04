04 de outubro de 2025
INCÊNDIO

Dois caminhões pegam fogo em Patrocínio Paulista

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/impactofilms4k
Fogo atingiu dois caminhões em Patrocínio Paulista
Um incêndio registrado na tarde deste sábado, 4, destruiu dois caminhões e causou prejuízo a um morador de Patrocínio Paulista, a 20 km de Franca.

O fogo começou em um dos veículos e, devido à proximidade, rapidamente se espalhou para outro caminhão que estava estacionado ao lado. Um terceiro veículo foi retirado a tempo, antes que as chamas o atingissem.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Franca, com dois caminhões, estiveram no local, além de caminhões-pipa da Prefeitura e da usina Cevasa.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas. No momento do ocorrido, não havia ninguém no local. A perícia foi acionada e deve identificar o que provocou o fogo.

Segundo informações preliminares, os caminhões transportavam leite e produtos veterinários.

