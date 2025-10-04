Estêvão decide clássico para o Chelsea na Premier League

Em uma tarde eletrizante em Stamford Bridge neste sábado, 4, o jovem talento francano Estêvão Willian, tornou-se o herói improvável do Chelsea ao marcar um gol aos 95 minutos de jogo, garantindo uma vitória dramática por 2 a 1 sobre o rival Liverpool, em partida válida pela 7ª rodada da Premier League.
O clássico foi tenso e disputado, com ambas as equipes buscando se firmar na parte de cima da tabela. O Chelsea abriu o placar logo aos 14 minutos com um golaço de fora da área do meio-campista equatoriano Moisés Caicedo, que acertou um chute indefensável para o goleiro do Liverpool.
Os visitantes, no entanto, não se abateram e buscaram o empate, que veio no segundo tempo. Aos 63 minutos, após um toque de Alexander Isak dentro da área, o atacante holandês Cody Gakpo foi mais rápido que a defesa e finalizou para igualar o marcador.
O jogo se encaminhava para um empate, resultado que seria frustrante para as ambições do time da casa. Foi então que a estrela do jovem francano brilhou. Vindo do banco de reservas, Estêvão, de apenas 18 anos, mostrou oportunismo e frieza de veterano.
Nos últimos instantes da partida, já nos acréscimos, o atacante se posicionou no segundo poste e completou para o fundo das redes, levando o estádio ao delírio e selando a vitória para os Blues.
A vitória é um marco para Estêvão, que chegou ao clube inglês no meio do ano vindo do Palmeiras e já causa impacto no cenário mundial.
Com o resultado, o Chelsea ganha moral e posições importantes na acirrada disputa pelo título da Premier League.
