Estêvão decide clássico para o Chelsea na Premier League

Em uma tarde eletrizante em Stamford Bridge neste sábado, 4, o jovem talento francano Estêvão Willian, tornou-se o herói improvável do Chelsea ao marcar um gol aos 95 minutos de jogo, garantindo uma vitória dramática por 2 a 1 sobre o rival Liverpool, em partida válida pela 7ª rodada da Premier League.

O clássico foi tenso e disputado, com ambas as equipes buscando se firmar na parte de cima da tabela. O Chelsea abriu o placar logo aos 14 minutos com um golaço de fora da área do meio-campista equatoriano Moisés Caicedo, que acertou um chute indefensável para o goleiro do Liverpool.

Os visitantes, no entanto, não se abateram e buscaram o empate, que veio no segundo tempo. Aos 63 minutos, após um toque de Alexander Isak dentro da área, o atacante holandês Cody Gakpo foi mais rápido que a defesa e finalizou para igualar o marcador.