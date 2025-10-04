'Cheio de sonhos': amigos lamentam morte de jovem de Franca

A morte de um jovem sempre traz um silêncio difícil de explicar e ainda mais quando acontece de forma inesperada. Na madrugada deste sábado, 4, Franca amanheceu mais triste com a notícia da morte de Heitor Alexandre Silva Pinto, de 19 anos, vítima de um acidente de trânsito. Nas redes sociais, amigos e familiares e até quem não o conhecia se uniram em homenagens a um rapaz descrito como alegre, humilde.
“Cheio de sonhos” foi a expressão usada por Luís Gustavo, um dos melhores amigos de Heitor, para tentar resumir quem ele foi. “Menino cheio de sonhos, vontade de viver. Não dá pra acreditar, meu amigo… fala que você vai voltar”, escreveu em uma das publicações.
Heitor era conhecido por seu jeito simples e carismático. Gostava do estilo country - chapéu, fivela e botas - e tinha sempre um sorriso fácil no rosto. Participava de encontros da Igreja Católica, onde costumava estar rodeado de amigos e boas risadas.
Luís e Heitor se conheceram ainda na adolescência, estudando juntos no Ceprol, e reencontraram-se em 2021 no Colégio Agrícola. Desde então, a amizade entre os dois se tornou inseparável.
“Depois que voltamos a nos falar, nunca mais nos separamos. Tudo o que a gente fazia era junto - escola, festas, igreja. O Heitor era diferente, tinha um coração enorme, fazia todo mundo rir. Nossa amizade era verdadeira, de irmão mesmo”, contou Luís.
Mensagens de carinho
As mensagens de carinho não pararam nas redes sociais. Amigos e familiares deixaram depoimentos emocionados:
“Sua passagem na terra foi leve e cheia de luz. Te amarei pra sempre, Totó”, escreveu Thais Anita.
“Um menino de coração grandioso”, disse Lessandra Nayara.
“Heitor, te amamos hoje e sempre. Jamais esqueceremos de sua alegria e bondade. Vai em paz, meu sobrinho, e daí de cima cuida de todos”, publicou Roseli Carvalho.
“Uma notícia que pegou todos despreparados. Tenho certeza que sempre será lembrado pelo bom coração que tinha”, lamentou Ana Laura Melo.
Despedida
O velório de Heitor acontece a partir das 18h deste sábado, 4, na Sala 1 do Memorial Nova Franca, e o sepultamento será neste domingo, 5, às 10h, no Cemitério Jardim das Oliveiras.
