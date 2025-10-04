'Cheio de sonhos': amigos lamentam morte de jovem de Franca

A morte de um jovem sempre traz um silêncio difícil de explicar e ainda mais quando acontece de forma inesperada. Na madrugada deste sábado, 4, Franca amanheceu mais triste com a notícia da morte de Heitor Alexandre Silva Pinto, de 19 anos, vítima de um acidente de trânsito. Nas redes sociais, amigos e familiares e até quem não o conhecia se uniram em homenagens a um rapaz descrito como alegre, humilde.

“Cheio de sonhos” foi a expressão usada por Luís Gustavo, um dos melhores amigos de Heitor, para tentar resumir quem ele foi. “Menino cheio de sonhos, vontade de viver. Não dá pra acreditar, meu amigo… fala que você vai voltar”, escreveu em uma das publicações.

Heitor era conhecido por seu jeito simples e carismático. Gostava do estilo country - chapéu, fivela e botas - e tinha sempre um sorriso fácil no rosto. Participava de encontros da Igreja Católica, onde costumava estar rodeado de amigos e boas risadas.