Festa das crianças na CPJ terá passeio de viatura e cão policial

A Polícia Civil de Franca realizará um evento especial e gratuito para celebrar o Dia das Crianças. A festa acontece no próximo sábado, 11, das 9h às 12h, na sede da CPJ (Central de Polícia Judiciária), localizada na rua Dr. Marrey Júnior, 2.411, na região central da cidade.

A programação foi pensada para aproximar a comunidade do trabalho policial de forma lúdica e divertida. Entre as principais atrações, as crianças terão a oportunidade de participar de um passeio de viatura e assistir a uma oficina com Zuk, o cão policial da corporação.

Além disso, a festa contará com um brinquedo inflável e distribuição gratuita de algodão-doce, pipoca e picolé para os pequenos. A ação é uma realização da Polícia Civil em parceria com o Grupo Escoteiro Tradicional 22 de Fevereiro.

Como participar