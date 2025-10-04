05 de outubro de 2025
POLÍCIA CIVIL

Festa das crianças na CPJ terá passeio de viatura e cão policial

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Arquivo/GCN
Central de Polícia Judiciária de Franca, onde acontecerá a festa do Dia das Crianças
Central de Polícia Judiciária de Franca, onde acontecerá a festa do Dia das Crianças

A Polícia Civil de Franca realizará um evento especial e gratuito para celebrar o Dia das Crianças. A festa acontece no próximo sábado, 11, das 9h às 12h, na sede da CPJ (Central de Polícia Judiciária), localizada na rua Dr. Marrey Júnior, 2.411, na região central da cidade.

A programação foi pensada para aproximar a comunidade do trabalho policial de forma lúdica e divertida. Entre as principais atrações, as crianças terão a oportunidade de participar de um passeio de viatura e assistir a uma oficina com Zuk, o cão policial da corporação.

Além disso, a festa contará com um brinquedo inflável e distribuição gratuita de algodão-doce, pipoca e picolé para os pequenos. A ação é uma realização da Polícia Civil em parceria com o Grupo Escoteiro Tradicional 22 de Fevereiro.

Como participar

A participação na festa é gratuita, mas as vagas são limitadas e é obrigatório realizar a inscrição prévia para a criança e seu responsável. Para se inscrever, basta clicar aqui e preencher o formulário.

