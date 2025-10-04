Neto de paciente e segurança de PS trocam acusações

Uma discussão no Pronto-socorro Municipal de Ribeirão Corrente na noite da última quinta-feira, 2, terminou com a Polícia Militar sendo acionada e com acusações mútuas de ameaça entre o neto de um paciente e um segurança da unidade. O caso foi registrado em boletim de ocorrência como desinteligência.

De um lado, o pintor, de 20 anos, relatou à polícia que foi ao local para levar pertences a seu avô, que permaneceria internado. Segundo o jovem, nesse momento, o segurança do pronto-socorro teria o confrontado fisicamente ("peitado") e o ameaçado, dizendo para esperá-lo do lado de fora para brigar após o fim de seu turno.

Por outro lado, o segurança e funcionário público, de 54 anos, apresentou uma versão diferente dos fatos. Ele afirmou que o pintor chegou ao local "alterado" e tentava entrar em uma área de acesso restrito. Sendo assim, o segurança teria pedido "gentilmente" para o rapaz se retirar, mas o pintor teria reagido apontando o dedo em seu rosto e o ameaçando, dizendo que iria esperá-lo do lado de fora para uma briga.