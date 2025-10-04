Galo vence final de líderes e fatura a Copa Difusora no Sub-15

A Academia do Galo é a grande campeã da categoria Sub-15 da Copa Difusora. Na última final do dia, realizada neste sábado, 4, a equipe se impôs e venceu o Internacional pelo placar de 2 a 0, levantando o troféu da competição, no estádio "Lanchão", em Franca.

A partida foi um verdadeiro confronto de gigantes, reunindo os dois times de melhor campanha na primeira fase, em que terminaram como líderes de seus respectivos grupos. Para chegar à decisão, a Academia do Galo havia superado o Gol de Ouro na semifinal, enquanto o Internacional passou pelo Boca Juniors.

Diferente das outras finais do dia, que foram decididas nos pênaltis, o Galo conseguiu a vitória no tempo normal, com um placar de 2 a 0 que garantiu o título. Ao final da partida, um princípio de confusão entre alguns atletas foi rapidamente contido pelas comissões técnicas e pela organização, sem maiores consequências.