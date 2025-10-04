Francana se torna árbitra aspirante da FIJ e faz história no judô

A francana Janaina Silva Diniz, de 48 anos, professora de judô e proprietária da escola Kaishu, alcançou uma conquista inédita ao se tornar árbitra aspirante da FIJ (Federação Internacional de Judô). Ela é a primeira mulher da 12ª Delegacia da Federação de Judô a chegar a esse nível, após ser aprovada em um rigoroso exame realizado em João Pessoa, na Paraíba.

Janaina descreve a conquista como “uma graduação diante do trabalho realizado dentro da arbitragem e abertura de novas oportunidades”. Para ela, o momento da confirmação da aprovação foi de intensa emoção. “Foi uma alegria enorme, uma graduação esperada é sempre muito bom”, contou.

Representatividade feminina

Ser a única mulher da delegacia a alcançar o título tem um peso especial. “É importante para que outras mulheres atletas do judô que sonham em se tornarem árbitras não desistam dos seus sonhos, mesmo em um espaço onde o masculino tem muito peso. Com dedicação e disciplina é possível”, afirmou.

Trajetória no judô