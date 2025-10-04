Em disputa épica nos pênaltis, Boca Juniors fatura o Sub-13

Em uma das finais mais emocionantes da Copa Difusora, a equipe Sub-13 do Boca Juniors sagrou-se campeã na manhã deste sábado, 4, após uma disputa de pênaltis épica contra o Dente de Leite. Depois de um empate em 1 a 1 no tempo normal, o time do Boca levou a melhor nas cobranças, vencendo por 8 a 7, no estádio "Lanchão", em Franca.

A partida fez jus ao status das duas equipes, que chegaram à final como líderes de seus respectivos grupos na primeira fase. O Dente de Leite abriu o placar, mas o Boca Juniors demonstrou força e buscou o empate, levando a decisão para as penalidades.

A disputa de pênaltis foi longa e dramática, com alto aproveitamento dos jovens batedores. No final, a equipe do Boca Juniors foi mais precisa e garantiu a vitória por 8 a 7 nas cobranças alternadas, conquistando o troféu de campeão.