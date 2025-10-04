Paulista busca empate e fatura título do Sub-11 nos pênaltis

Em uma final emocionante e decidida com uma virada de roteiro, a equipe Sub-11 do Paulista sagrou-se campeã da Copa Difusora na manhã deste sábado, 4. Depois de sair perdendo, o time buscou o empate em 1 a 1 no tempo normal e venceu o Internacional por 3 a 1 na disputa de pênaltis.
A partida foi tensa e cheia de alternativas. O Internacional abriu o placar, colocando pressão sobre a equipe do Paulista. No entanto, o time demonstrou poder de reação e conseguiu o gol de empate, levando a decisão para as penalidades. Nas cobranças, o Paulista foi mais eficiente e garantiu a taça.
O confronto colocou frente a frente o time de melhor campanha na primeira fase, o Paulista, que havia derrotado o Dente de Leite na semifinal, contra a equipe do Internacional, que terminou em segundo no seu grupo e surpreendeu a Associação Sabesp para chegar à grande final.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.