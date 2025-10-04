Com goleada de 6 a 0, GC Showbol fatura o título do Sub-7

A equipe Sub-7 do GC Showbol é a grande campeã da Copa Difusora. Em uma final disputada na manhã deste sábado, 4, o time demonstrou superioridade e venceu a Academia do Galo por um placar elástico de 6 a 0, garantindo o título da categoria.
A final colocou frente a frente duas equipes que surpreenderam na fase anterior. Tanto o GC Showbol quanto a Academia do Galo haviam se classificado em segundo lugar em seus respectivos grupos na primeira fase e desbancaram os líderes nas semifinais, para chegar à decisão.
Na semifinal, o GC Showbol havia derrotado a equipe do Internacional, enquanto a Academia do Galo superou o time do Dente de Leite.
Na partida final, no entanto, o GC Showbol impôs seu ritmo desde o início e construiu a goleada que valeu o troféu de campeão.
