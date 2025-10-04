Sesi Franca inicia a busca pelo Paulista; ingressos já à venda

O Sesi Franca Basquete inicia na próxima segunda-feira, 6, a caminhada em busca do bicampeonato e de seu 17º título do Campeonato Paulista. A grande final será disputada em uma série melhor de cinco jogos contra o Mogi Basquete, com a primeira partida acontecendo em Mogi das Cruzes.
Por ter tido a melhor campanha na fase de classificação, o time francano tem a vantagem de decidir em casa, podendo realizar até três jogos no Ginásio "Pedrocão".
Venda de ingressos com desconto
A venda de ingressos para os dois primeiros jogos em Franca, que acontecem na quinta-feira, 9, e na sexta-feira, 10, já está aberta. Os bilhetes partem de R$ 25, mas os torcedores podem aproveitar uma promoção especial: usando o cupom SICOOBCREDIMOGIANA, é possível garantir 40% de desconto. Atenção: o cupom de desconto é válido somente até as 23h59 deste domingo, 5.
Os ingressos podem ser adquiridos nas lojas da MG Sports (Centro, Presidente Vargas e Franca Shopping) ou online, pelo site q2ingressos.com.br.
Calendário da Final
- Jogo 1: 06/10 (segunda), às 20h, em Mogi
- Jogo 2: 09/10 (quinta), às 19h, no Pedrocão
- Jogo 3: 10/10 (sexta), às 19h, no Pedrocão
- Jogo 4 (se necessário): 13/10 (segunda), às 20h, em Mogi
- Jogo 5 (se necessário): 15/10 (quarta), às 19h, no Pedrocão
