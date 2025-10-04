Sesi Franca inicia a busca pelo Paulista; ingressos já à venda

O Sesi Franca Basquete inicia na próxima segunda-feira, 6, a caminhada em busca do bicampeonato e de seu 17º título do Campeonato Paulista. A grande final será disputada em uma série melhor de cinco jogos contra o Mogi Basquete, com a primeira partida acontecendo em Mogi das Cruzes.

Por ter tido a melhor campanha na fase de classificação, o time francano tem a vantagem de decidir em casa, podendo realizar até três jogos no Ginásio "Pedrocão".

Venda de ingressos com desconto

A venda de ingressos para os dois primeiros jogos em Franca, que acontecem na quinta-feira, 9, e na sexta-feira, 10, já está aberta. Os bilhetes partem de R$ 25, mas os torcedores podem aproveitar uma promoção especial: usando o cupom SICOOBCREDIMOGIANA, é possível garantir 40% de desconto. Atenção: o cupom de desconto é válido somente até as 23h59 deste domingo, 5.