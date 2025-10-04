05 de outubro de 2025
FOI SOLTO

Cadela Matilda se recupera de cirurgia; idoso agressor é solto

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução
Cadela que foi agredida em Aramina
Cadela que foi agredida em Aramina

A cachorrinha que foi brutalmente agredida com pedaços de pau no fim da tarde de quinta-feira, 2, em Aramina, está se recuperando, enquanto o idoso de 81 anos preso em flagrante pelo crime foi solto.

O animal, que foi batizado de Matilda, foi acolhido por moradores da cidade e passou por cirurgias para tratar os ferimentos. Segundo informações dos moradores, ela agora passa bem. Já o comerciante suspeito da agressão teve sua liberdade provisória concedida após passar por uma audiência de custódia e responderá ao processo em liberdade.

O crime

O caso aconteceu no bairro Brejão, quando moradores viram o idoso amarrar a cachorrinha, que vivia em situação de rua, e agredi-la com pedaços de madeira na cabeça. A testemunhas, o homem alegou que o animal havia matado suas galinhas.

A Polícia Militar foi acionada e prendeu o suspeito em flagrante. No local, os militares não encontraram nenhuma galinha morta.

A cadela foi resgatada com ferimentos visíveis e recebeu os primeiros cuidados de um veterinário municipal.

O crime de maus-tratos contra cães e gatos, previsto na Lei Federal nº 14.064/2020, tem pena prevista de dois a cinco anos de prisão, além de multa.

